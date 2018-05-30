T24 LogoT24 Logo
Gündem

- (içeriden  görüntüyle) -CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Haber: Taner YENER-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

30 Mayıs 2018 19:37


Haber: Taner YENER-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi\'nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında  Fatih Camii\'ne geldi. Erdoğan\'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu.  Kur\'an-ı Kerim\'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere şehitler için dua etti.  Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti.  Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. 

Görüntü Dökümü:
------------
EK GÖRÜNTÜ
-Erdoğan\'ın türbe içindeki incelemesi

/////////
-Erdoğan\'ın gelişi
-Dua edilmesi
-Açılış kurdelesinin kesmesi
-Konuşmasını yapması
-Türbeye girişi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Taner YENERKameraTİFTİKCİİSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFatih Sultan Mehmet TürbesiCumhurbaşkanı ErdoğanCamiiErdoğan KültürTurizm Bakanı Numan KurtuluşValisi VasipErdoğanKerimMüftüsü Hasan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24