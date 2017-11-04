- HDP'DEN "4 KASIM" PROTESTOSU



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, bir yıl önce HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekilinin gözaltına alınıp tutuklanmasını Galatasaray\'da yaptığı basın açıklaması ile protesto etti.

HDP İstanbul İl Örgütü bir yıl önce HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekilinin gözaltı alınıp tutuklanmasını protesto etti. Galatasaray\'da toplanan grup üyeleri, tutuklu bulunan eş başkanlarının ve milletvekillerinin serbest bırakılmasını istedi. Basın açıklamasına HDP milletvekilleri Pervin Buldan ve Hüda Kaya\'da destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hevin Kınay \"Bir yıl önce partimizin Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ\'ın, Selahattin Demirtaş\'ın ve 11 milletvekilinin bir gece yarısı operasyonu ile gözaltına alınıp tutuklanmaları Türkiye siyaset tarihine 4 Kasım siyasi darbesi olarak geçmiştir. Bu OHAL sürecinde demokratik siyasete vurulan en büyük darbelerden birisidir. Halen dokunulmazlıkları olan Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimiz hukuksuz bir şekilde rehin alınmıştır. 4 Kasım 2016\'dan bu yana eş genel başkanlarımız dahil 15 milletvekilimiz tutuklanmıştır. 9 milletvekilimiz ise hala cezaevindedir. 4 Kasım siyasi darbesinden 1 yıl sonra bir kez daha belirtiyoruz ki, bu hukuksuzlukları asla kabullenmeyeceğiz\" dedi.

HDP milletvekili Pervin Buldan \"Bir yıl önce bugün eşzamanlı bir operasyonla siyasi bir kararla milletvekillerimiz gözaltına alınıp tutuklanmasını hep birlikte tanıklık ettik. Elbette bu kararlar siyasi bir karala alınan, hukuki hiç bir gerekçesi olmayan tutuklamalardır.Bu bir rehin alma operasyonudur. Türkiye\'de 6 milyon insanın oy vermiş olduğu bir partinin yani HDP\'nin iki eş genel başkanı olmak üzere şuanda 9 milletvekili cezaevinde rehin tutulmaktadır\" diye konuştu.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

Galatasaray\'da toplanan grup üyeleri

Basın açıklamasının okunması

HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın açıklamaları

Polisin güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar

