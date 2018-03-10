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- HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul'da  sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

10 Mart 2018 16:24

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul\'da  sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı\'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. 
Atlasglobal Havayolları\'nın Yerevan-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağı da Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde havalimanına inmek için alçalan uçak iki kez denemesine rağmen sis nedeniyle iniş yapamayınca, İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na divert (yönelme) etti. Uçak bir süre sonra yolcularıyla birlikte yeniden havalanarak  Atatürk Havalimanı\'na indi.. Öğlen saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkışlardaki gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.
 
Görüntü Dökümü
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-Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler
-Uçaklardan görüntüler
-Sis arasında uçaklardan görüntüler
-Uçağın Atatürk Havalimanı\'na iniş görüntüsü
-Detay görüntüler 
 

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