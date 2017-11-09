  GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SALDIRGAN AT BUGÜN KAYIP

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Sarıyer\'de dün bir başı boş gezen bir at çevredekilere saldırdı. Çayırbaşı Caddesi\'ndeki atın vatandaşlara saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Her zaman Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde gezen ve esnafında yemek ve su su verdiği at bugün ortalarda görülmedi. Mahalle esnafı atın sahibinin atı bir yere bağlamış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

\"BİZ BU ZAMANA KADAR BİR ZARARINI GÖRMEDİK\"

Çayırbaşı\'nda lokanta işleten Yusuf Kaptanoğlu, \"Dün çekim için televizyoncu ve gazeteci arkadaşlar geldi. Baktılar. Atımızı gördüler burada. Bizim burada atımız meşhurdur. Atımız esnafı dolaşır. Arazileri gezer. Atın sahibini bilmiyorum . Saldırı değil de at, oynamak istiyor benim tahminime göre. Sevimli de bir at. Biz bu zamana kadar bir zararını da görmedik\" dedi.

\" BİR TANE AT KALDI BURADA\"

Büfe sahibi Mehmet Ali de, \"At her zamanki gibi buradaydı. Yemeğini suyunu veriyoruz. Bir zararı yok bize. Atlar burada devamlı boş boş gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Ben kendimi bildim bileli at var buralarda. Burası Çayırbaşı atsız olmaz buralar. 15 gün önce 10 taneye yakın at vardı burada. Topladı belediye. Bir tane kaldı burada. Onun da kimin olduğunu bilmiyorum. Olayı ben görmedim. Dün akşam televizyonda gördüm. Niye saldırdığını da bilmiyorum\" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Atın vatandaşlara saldırması

-Aktüel kamera

-Olay yeri

-Esnaf ile röp

-Genel ve detaylar

