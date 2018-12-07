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- GÜNGÖREN'DE SİLAHLI GASP: 1 YARALI (1)

- ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

07 Aralık 2018 20:11

- ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Güngören\'de silahlı iki kişi aracına binmek üzere olan bir kişiyi silahla yaralayarak, elindeki para dolu çantayı gasp etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçış anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Şüphelilerin kaçması
-Şüphelinin elindeki çanta
(AKTÜEL)
-Olay yerinden detaylar
-Görgü tanıkları ile röportaj

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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