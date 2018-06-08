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- GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ÇOK HAYIRSEVER BİR İŞ ADAMIYDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul DHA Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

08 Haziran 2018 16:07

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Hastaneye gelen iş adamı Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı. Gümüşdağ, \"Bilgisinden, deyeneminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah\'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına  başsağılığı ve sabırlar diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Gümüşdağ\'ın açıklaması

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