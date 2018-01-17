- (geniş haber) YANLIŞ İĞNE SONUCU ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN 7 YAŞINDAKİ HÜSEYİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Halkalı\'da, yanlış iğne sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan son yolculuğuna uğurlandı. Küçük çocuğun tabutuna sarılan annesi uzun süre gözyaşı döktü.

Geçtiğimiz gün babası Medet Talan tarafından hastaneye götürülen birinci sınıf öğrencisi Hüseyin Alemdar Talan iddiaya göre yanlış iğne vurulması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuk için bugün öğle namazına müteakiben Halkalı Zeynebiye Camii\'nde cenaze töreni düzenledi. Törene babası Medet Talan, annesi Sibel Talan\'ın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Anne ve babasının ayakta güçlükle durduğu görüldü. Küçük Talan\'ın annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı dökerek, oğlumu verin bana diye feryat etti.

\"10 DAKİKADA ÖLDÜ OĞLUM\"

Baba Medet Talan, \"Hastaneye götürdük, iğneyi vurduktan 10 dakika sonra öldü oğlum. Alerjisi olduğunu bilmiyordum. Alerji testi de yapmadılar. Direk iğneyi vurdular. 10 dakikada öldü oğlum. Sürekli gittiğimiz bir hastaneydi\" dedi.

\"KESİN SONUCU ADLİ TIP RAPORUNDAN SONRA ÖĞRENECEĞİZ\"

Ailenin avukatı Pekay Salmanoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salmanoğlu , \"Çok kötü bir olay. Bir ailenin yıkımına neden oldu. Hukuki süreci başlattık. soruşturma devam ediyor. Bizim kanaatimiz tedavi için verilen iğnenin ters reaksiyon verdiğini düşünüyoruz. Kesin sonucu Adli Tıp raporundan sonra öğreneceğiz. Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız\" diye konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Küçük Talay\'ın cenazesi Altınşehir Mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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Aileden görüntü

Cenaze törenin den görüntü

Tabutun taşınması

Annenin tabuta sarılması

Babadan görüntü

Diğer detaylar

Baba ve avukatın açıklamaları

///////// DÜN AKŞAM ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-Cenazenin çıkışı

-Ailenin avukatı ile röportaj

-Anne ve babasından detaylar

-Çocuğun fotoğrafları

-Çocuğun videosu

-Hastaneden alınan rapor, belge ve reçetenin fotoğrafları

