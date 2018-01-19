  (geniş haber) ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener Kutluay şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. İstanbul 14. Aile Mahkemesi\'nde çekişmeli geçen duruşmaya Demet Şener katılırken, İbrahim Kutluay\'ı avukatı temsil etti. Gizli görülen ve bir saat süren celsede taraf avukatları son sözlerini söyledi. Mahkeme, çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasına karar verdi. İbrahim Kutluay\'ın eski eşine 750 bin lira maddi, 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Çocukların velayeti Demet Şener\'de kalırken İbrahim Kutluay eski eşine aylık 13 bin TL, 2 çocuk içinde 7\'şer bin TL\'den 14 bin TL nafaka ödeyecek. Avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılan Şener, boşanma kararına ilişkin \'Çok şükür bitti. Hayırlı olsun\' ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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- Demet Şener\'in duruşma salonundan çıkması

- Şener\'in avukatlarıyla birlikte adliye koridorunda yürümesi

- Genel ve detaylar

