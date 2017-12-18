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- (geniş haber) MESUT YILMAZ İLE BERNA YILMAZ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

- YAVUZ YILMAZ  KANLICA MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ Haber-Kamera: Erhan TEKTEN  / İstanbul DHA Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi

18 Aralık 2017 18:37

- YAVUZ YILMAZ  KANLICA MEZARLIĞI\'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN  / İstanbul DHA
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Kanlıca Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 
Defin işlemleri sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz\'ın yanından  ayrılmadı. Siyaset dünyasından birçok isim de mezarlıktaydı. Mesut Yılmaz, Berna Yılmaz  ve oğulları Hasan Yılmaz mezarlıktaki defin sonrası taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:
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-Mezarlıktan görüntü
-Mesut Yılmaz\'ın görüntüsü
-Devlet Bahçelinin görüntüsü
-Dua edilmesi
-Taziyeden detaylar
-Mehmet Ağar\'ın Mesut Yılmaz\'la tokalaşması
-Devlet Bahçeli\'nin taziyesi
-Mustafa Sarıgül\'ün taziyesi
-Vatandaşların taziyelerinden detaylar
-Berna Yılmaz ve Hasan Yılmaz\'ın taziyeleri kabul etmeleri
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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