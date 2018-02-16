 - (geniş haber) LİSELİ HELİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ: SANIK YERİNE YANLIŞ KİŞİ GETİRİLDİ 

Haber: Serpil KIRKESER /İstanbul DHA

Pendik\'te lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına sanık Mustafa Yetgin yerine gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin getirildi. Duruşma ertelendi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Kartal\'daki Anadolu Adliye Sarayı\'nda bulunan Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Söz alan Mustafa Yetgin\'in avukatı Zehra Süer, “Hazır edilen sanık dosyanın sanığı değildir\" dedi. Bunun üzerine duruşmada bulunan sanığa kimlik bilgileri soruldu. Mahkeme Başkanı Meliha Aşkın da “Hazır edilen sanıktan kimlik bilgileri soruldu. Dosyamız sanığı olmadığı anlaşıldı\" şeklinde tutanaklara yazdırdı.

SANIĞIN CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ YAPMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Bunun üzerine Maltepe 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile irtibata geçirildi. Cezaevinde Mustafa Yetkin isimli başka bir sanığın bulunduğu ve bununla ilgili bir karışıklık yaşandığı, dosyanın sanığının duruşmada hazır edilmek için bugün itibariyle cezaevinden çıkış yapmadığı öğrenildi. Söz alan avukatlar da duruşmanın ertelenmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısı Hasan Çakıcı da, “Sanık Mustafa Yetgin\'in doğru kimlik bilgileri ile Maltepe Ceza İnfaz Kurumu\'ndan getirilip duruşmanın yapılması gerektiği görüşteyiz\" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yetgin\'in müzekkereye rağmen hazır bulundurulmaması nedeniyle ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma 14 Mart saat 13.00\'a ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede sanık Yetgin\'in 13 Ekim 2017 tarihinde pompalı tüfekle Helin Palandöken\'i (17) öldürdüğü, Cemil Yıldız (17) ve Deniz Morsümbül\'ü (18) yaraladığı iddia ediliyor. Mustafa Yetgin hakkında, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten silahla yaralama\", \"İşyerinde silahla yağma\", \"Ölümle tehdit\", \"Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma\" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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