- (geniş haber) KADIKÖY'DE ÇUKURA DÜŞEN İŞÇİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de çalışma yapan bir işçi, inşaatın temel çukuruna düşerek yaralandı.

Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak\'ta bulunan bir inşaatta çalışma yapan Hasan Taştan (46), temel için kazılan çukura düştü.

Kaynak yaptığı sırada bir anda çukura düşen Taştan yaralandı. Yaralı işçiyi çıkarmak için olay yerine itfaiye geldi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası yaralı kişiyi kurtardı. Yaralı işçi daha sonra tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin çalışmaları

-işçinin çıkarılması

-ambulansa konulması

-Detaylar

