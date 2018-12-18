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- (geniş haber) HALKALI'DA SU BASAN HASTANENİN ÇOCUK SERVİSİ BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı

18 Aralık 2018 16:48

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı. Serviste kalan hastalar, başka servislere sevk edildi. 
Olay saat 11.50 sıralarında Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi\'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Hastanenin çocuk acil bölümünde bulunan su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.  Çocuk acilde bulunan yoğun bakım servisini su bastı. Burada tedavi gören çocuk hastalar başka servislere sevk edildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından çocuk acil bölümünü basan sular itfaiye tahliye edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Hastane
-İtfaiyenin gelişi
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiyenin gidişi
-Detaylar
 

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