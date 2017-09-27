  (geniş haber) EKONOMİ BAKANI  ZEYBEKCİ'DEN 'AMBARGO' AÇIKLAMASI 

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

“Sözlerimin hiçbir yerinde \'Kuzey Irak\'a ambargo uygulanmamalı\' diye bir söz yok\"

\" (Yeni gümrük kapısı) Kuzey Irak da bu gayrimeşru referandumdan sonra, Türkiye olarak güney Irak ile ilgili yaşayabileceğimiz yani Irak merkezi hükümetinin egemenlik alanı ile ilgili ticaretimizi sürdürebilmemiz için arayışlarımız var. Gerek İran üzerinde, gerekse başka alanlardan da arayışımız var, hazırlıklarımız var\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Finans Zirvesi\'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeybekci, \'Kuzey Irak\'a ambargo\' konusunda yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, “Sözlerimin hiçbir yerinde \'Kuzey Irak\'a ambargo uygulanmamalı\' diye bir söz yok. Ambargo, ekonomik yaptırımlar çok ciddi bir şeydir. Bunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın söylediği sözler hepimiz için bağlayıcıdır ve bize uyulması gereken talimatlardır. Ama şu ana kadar Türkiye\'nin bu yönde alınmış olan bir kararı yok. Türkiye olarak bizim önemli ticaret ortaklarımızdan birisi Irak. Yaklaşık olarak 8 milyar dolar ihracatımızın, ekonomik menfaatimizin olduğu bir ülke. Bunun yaklaşık 2.5 milyar dolarlık kısmı Kuzey geri kalan kısmı Güney ile ilintili. Bekara boşanmak kolaydır derler, Türkiye burada en büyük menfaati olan ülke. Dışarıdaki toplulukların Irak ile söylemleri bizim için biraz daha farklı. Türkiye olarak şu anda gerek ekonomik yaptırımlar, gerekse sınır kapılarının kapatılması gibi her hangi alınmış olan bir karar yok. Böyle bir karar alınırsa da zaten itiraz edecek hiç kimsenin böyle bir şeyi yoktur. Musul ve Kerkük bizim kutsal bir davamızdır. Bu milletin kutsal bir emaneti ve davasıdır. Onun için Irak\'a karşı, Irak\'taki referanduma Türkiye hariç, tırnak içinde söylüyorum, karşı çıktığını söyleyen ülkelerin bu karşı çıkışlarını da ben çok dikkatli şekilde takip edilmesi gerektiğine inanıyorum\" dedi

IRAK\'A YENİ GÜMRÜK KAPISI

Bakan Zeybekci, “Yeni bir gümrük kapısı olacak mı?\" şeklindeki soruya ise “Irak ile yaklaşık 6 milyar dolar olan ticaretimizi Irak merkezi hükümeti ile yapıyoruz. Tek sayılabilecek kapımız da Kuzey Irak üzerinden. Kuzey Irak da bu gayrimeşru referandumdan sonra, Türkiye olarak güney Irak ile ilgili yaşayabileceğimiz yani Irak merkezi hükümetinin egemenlik alanı ile ilgili ticaretimizi sürdürebilmemiz için arayışlarımız var. Gerek İran üzerinde, gerekse başka alanlardan da arayışımız var, hazırlıklarımız var\" yanıtını verdi.

“TÜRKİYE\'DE AKLI BAŞINDA OLAN HİÇ KİMSE OHAL\'İ İSTEMEZ\"

Zeybekci, bir gazetecinin, “OHAL ile ilgili bir çözüm arayışında mısınız?\" sorusuna, “Bu OHAL ile ilgili çok net bir şekilde bir şey söyleyeyim; OHAL ile devam etmek Türkiye\'nin tercihi değildir. OHAL ile Türkiye\'nin gereklilikler ortadan kalktığında, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet olarak bizim niyetimiz ve kararlılığımız bir an önce OHAL ortamında çıkmaktır. Bunu bir polemik malzemesi haline getirmek OHAL\'i isteyen ve istemeyenler diye bir tartışma haline getirmek son derece yanlış olur. Türkiye\'de aklı başında olan hiç kimse OHAL\'i istemez. Kaldı ki bu gereklilikler ortadan kalktığı sürece derhal bu ortamdan çıkılmalı. Global bir ekonomi olan, gelişmiş bir ülke olan Türkiye… 15 Temmuz ihanetinin müsebbipleriyle ilgili gereklilikler ortadan derhal ve OHAL\'den de bir an önce ayrılmalıyız diye düşünüyorum\" şeklinde cevap verdi.

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27.09.2017 - 14.40 Haber Kodu : 170927109