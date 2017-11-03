  (geniş haber) "TAHŞİYECİLERE KUMPAS" DAVASINDA KARAR ÇIKTI 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün ilk kumpas davası olarak gösterilen, \"Tahşiyeciler grubu\"na kumpas kurdukları iddiasıyla aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün\'ün de bulunduğu 33 sanığın yargılandıkları davada karar çıktı. Hidayet Karaca, 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan karar duruşmasında 23\'ü tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmayı karara bağlayacağını açıklayarak sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi.

SON SÖZLERİ...

Hidayet Karaca son sözünde, \"Hayali bir dizide geçen kelimelerle üç yıldır yargılanıyorum. Başından beri yaşadığım bu süreç, kaderim ise kederlenmeye gerek yok\" dedi. Ali Fuat Yılmazer ise, \"Burada sanık olarak bulunmaktan şeref duyuyorum\" ifadesinde bulundu. Yurt Atayün de, \"Kapalı devreden çıkıyoruz. Söz esas şimdi başlıyor\" diye konuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan duruşmayı bitirdiğini belirterek, mahkeme heyetinin kararını açıkladı. Kararda, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" suçundan 18 yıl, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 9 yıl, \"İftira\" suçundan da 4 yıl 6 ay olmak üzere 31yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün hakkında ise \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 12 yıl, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 9 yıl, \"İftira\" suçundan da 4 yıl 6 ay olmak üzere 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında da, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 12 yıl, \"İftira\" suçundan 4 yıl olmak üzere 16 hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Tamamı suç tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde İstihbarat ve Terör Şubede görevli eski polis olan 23 sanık hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 12\'şer yıl, 15 sanık hakkında \"İftira\" suçundan 4 yıl 6 ay, 10 sanık hakkında da, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 9 yıl hapis cezasına hükmedildi. Firari sanıklar FETÖ elebaşısı Fetulah Gülen ile eski polis müdürü Mutlu Ekizoğlu\'nun dosyasının ayrılmasına karar verilirken, haklarında tüm suçlardan 25 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuksuz sanıklar Yasin Koyuncu, Ufuk Yıldırım ile Tufan Ergüder hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

İDDİANAME

İddianamede, Fethullah Gülen\'e bağlı olan basın ve medya kuruluşları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün değişik birimlerinde, farklı rütbelerde görev yapan polislerin, 2009-2010 yılında \"Tahşiye\" ismi verilen gruba mensup olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturma işlemlerinde kasten delil uydurulduğu, kasten aleyhe algı oluşturulduğu, soruşturmanın altyapısının tamamen Fethullah Gülen\'in emir ve talimatları altında kasıtlı olarak oluşturulduğu iddia edilmişti.

İLK DURUŞMA 22 ARALIK 2015\'TE YAPILDI... 120 CELSE GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması 22 Aralık 2015\'te Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda yapıldı. Duruşmalarda, firari sanıklar Fetullah Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu haricinde tüm sanıkların ifadesi alındı. Dava sürerken, bu davayanın açılmasına konu olan El Kaide terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla açılan \"Tahşiyeciler\" davası ise, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tüm sanıkların beraat etmesiyle sonuçlandı. Bu karar, Tahşiyeciler grubuna kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin açılan dosyaya da girdi. Mahkeme heyeti, 120 celsenin sonunda kararını açıkladı. Bu karar FETÖ\'nün kumpas davaları arasında sonuçlanan ilk karar oldu.

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-Davayla ilgili arşiv görüntüler

03.11.2017 - 12.13 Haber Kodu : 171103069_

