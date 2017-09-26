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- (geniş haber) - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA "POLNET" ARIZASI : 1000 YOLCU UÇAĞINI KAÇIRDI

Haber: Murat ÇAKIR - Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki POLNET Bilgi Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu

26 Eylül 2017 16:15

Haber: Murat ÇAKIR - Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki POLNET Bilgi Sistemi\'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun pasaport işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla oluşturulan Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün POLNET bilgi sistemindeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyet kaynaklarından verilen bilgiye göre yaklaşık 1000 yolcu uçağını kaçırdı, uçak biletleri ücretsiz değiştirildi. 
Sistemdeki sorunun saat 12.00 sıralarında düzeltilmesiyle kuyruklar azaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler
-Detaylar

26.09.2017 - 13.07 Haber Kodu : 170926098

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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