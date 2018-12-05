- (GENİŞ HABER) -  KAZA YAPAN SERVİS ARACINA "TABURE" İLE EK YOLCU ALMIŞLAR



Haber- Kamera : Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt\'ta lojistik şirketine ait işçi kaza yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2\'si ağır 14 kişi yaralanırken 11 yolcu kapasiteli servis aracının içinde ek yolcu alabilmek için plastik tabureler olduğu görüldü.

Kaza saat 08.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Esenyurt Hoşdere yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 65 BA 986 plakalı servis minibüsü sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarptı ardından devrildi. İçerisinde çok sayıda işçinin olduğunu servis aracının kaza yaptığını görenler yardıma koştu. Sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken içerideki işçiler için olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak çevre hastanelere götürdü. Meydana gelen kazada 2\'si ağır 14 kişi yaralandı. 11 yolcu kapasiteli servis aracında ek yolcu alabilmek için plastik tabureler konulduğu görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis aracının devrildiği çevredeki vatandaşlarında yardıma koştuğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Kaza anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Servis aracından görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Plastik taburelerden görüntü

-Diğer detaylar

