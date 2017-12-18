- (FOTOĞRAFLA YENİDEN) - İSTANBUL'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜN DEAŞ'LI YAKALANDI

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Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat doğrultusunda DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

18 Aralık 2017 20:37

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat doğrultusunda DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenlendi. 25 Kasım\'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriyeli A.R.\'nin  yasadışı yollardan yurtdışına kaçmayı planladığını, kaçamadığı takdirde de üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde olduğu öne sürüldü.

BAŞKONSOLOSLUK, KONSOLOSLUKLAR VE BANKA ŞUBELERİ HARİTADA 
Polis, şüphelinin yasadışı yollardan Türkiye\'ye geldiğini belirledi.  Polisin  \"Yalnız Kurt\" olarak tabir ettiği A.R.\'nin eşyaları arasında ele geçirilen dijital verileri incelemeye alındı. Şüpheliden Avrupa\'da bulunan başkonsolosluk, konsolosluklar ve bir bankanın çeşitli şubelerinin adreslerinin bulunduğu haritanın ele geçirdiği öğrenildi.  Şüphelinin haritada belirtilen adreslere yönelik eylem planlaması içinde olduğu iddia edildi.  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü;:
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-A.R.\'nin fotoğrafı

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