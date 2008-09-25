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Politika

' Fırat görevinden ayrılmalı'

CHP'li Kılıçdaroğlu, programdan sonra yaptığı açıklamada "Fırat verdiği sözü tutup görevinden ayrılmalı" diye konuştu.

25 Eylül 2008 03:00

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile TBMM'de yaptığı tartışmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunun tartışmayı izlediğini, tartışmanın tümüyle kendisinin sunduğu belgelere dayandığını belirtti.
''Dengir Mir Mehmet Fırat'ın iddialara verdiği yeterli yeterli buldunuz mu?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Fırat'ın, iddialarını yanıtlamadığını söyledi.
''Sayın Fırat'ın daha önce halka verdiği sözü tutup görevinden ayrılması gerekiyor, vardığım kanaat bu'' diyen Kılıçdaroğlu, ''yani istifa etmesi mi gerekiyor?'' sorusuna da şu karşılığı verdi:
''Kendisi söyledi... Delilleri sundum. Sunduğum her şey belgeye, rapora, Danıştay kararına dayanıyordu. Kararların bazıları yoktu kendisinde, onları da verdim. Raporu istedim. Şu anda Hazine'de olan ve kendi firmasının hayali ihracat yaptığını kanıtlayan raporu 'kamuoyuna açıklayın' dedim. 'O raporu siz getirin' dedi. Bu ne demektir? O rapor var ama biz o raporu saklıyoruz anlamına gelmektedir.''
Kemal Kılıçdaroğlu, ''uyuşturucu kaçakçılığı konusunda sizi ikna edebildi mi?'' sorusuna ise ''Hayır, hiç bir konuda ikna olmadım'' yanıtını verdi. 

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