- FETÖ'NÜN İTÜ  YAPILANMASI DAVASINDA 4 TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)\'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 17\'si tutuklu 35 sanığın örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada, 4 kişinin tahliyesine karar verildi. BTK\'dan gelen rapora göre; 16 tutuklu sanığın toplamda Bylock\'a 129 bin 573 kez erişim sağladığı belirtildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 17\'si tutuklu 23 sanık hazır bulundu. Mahkeme başkanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)\'ndan gelen bylock raporlarını okudu.

\"16 SANIK TOPLAMDA 129 BİN 695 KEZ BYLOCK\'A ERİŞİM SAĞLADI\"

Gelen raporlara göre 16 tutuklu sanığın söz örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock\'a toplamda 129 bin 695 kez erişim sağladığının tespit edildiği belirtildi. Raporlara göre Bylock\'a en az erişimin 8 kezle sağlandığı, en çok erişimin ise 49 bin 753 kez yapıldığı kaydedildi. Gelen raporlardaki bazı bilgilerin hatalı olduğu anlaşıldı. Üç ayrı telefon hattında Bylock çıktığı belirtilen bir sanığın, iki telefon hattı kullandığı üçüncü hattın başka bir sanığa ait olduğu ortaya çıktı. Mahkeme başkanı bu durumu not aldı.

BYLOCK PROGRAMINI KULLANDIKLARINI KABUL ETTİLER

Raporların okunmasının ardından sanık avukatları beyanlarda bulundu. Sanık Volkan Çakır\'ın avukatı, müvekilinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, tek başına katılacağı bir celsede bildiklerini anlatacaklarını söyledi. Söz alan sanıklardan Hatice Dinçer\'in avukatı da, müveklilinin daha önce de Bylock programını kullandığını, bu programı kimin ona yüklediğini söylediğini, o kişinin de emniyette teşhis edildiğini belirterek tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanıklardan Ahmet Tekin\'in avukatı da müvekilinin örgütün evlerinde kaldığını, evde kaldığı kişilerin kimler olduğunu söylediğini, Bylock programına da sadece 8 kez giriş yapıldığının tespit edildiğini belirterek tahliyesine karar verilmesini talep etti.

4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Tekin ve Hatice Dinçer hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanık Yaşar Hanifi Gedik\'in ise Bylock çıkan hattının başkası tarafından kullanıldığı şüphesinin bulunduğu gerekçe edilerek yattığı sürede dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Hülya Yeltepe Ercan\'ın da gelen doktor raporlarına göre gördüğü tedavi nedeniyle tahliyesine karar veridi. Diğer tutuklu 13 sanığın ise atılı suçun vasıf ve mahiyeti, Bylock tespit raporları, HTS kayıtları ve mevcut delil durumu dikkate alınarak bu hallerinin devamına karar verildi.