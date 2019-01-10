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- FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASI: EMRE BELÖZOĞLU HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında sor

10 Ocak 2019 16:11

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç\'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ\'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi. 

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