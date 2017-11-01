  FETÖ ŞÜPHELİSİ 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

İstanbul\'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında \"Bylock\" kullandığı kullandığı tespit edilen ve örgütün sivil yapılanmasından olduğu öne sürülen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 7\'si kadın 16\'sı erkek 23 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4\'ü adli kontrol ile serbest bırakılırken, 19 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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Asayiş Şubeden çıkanlar

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