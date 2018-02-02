- FETÖ DAVASI: TAHLİYE TALEPLERİNE RET, 5 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, bu kapsamda polis, hakim, gazeteci dinledikleri iddiası ile aralarında firari sanık Fetullah Gülen\'in ve 10\'u tutuklu 44 polisin de bulunduğu sanıklar hakkında açılan davaya devam edildi.

Sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme, tutuksuz yargılanan 5 sanık hakkında da yakalama kararı çıkardı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada sanıkların ve avukatlarının tahliye talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme, sanıklar Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Ali Kavlak, Metin Güneş, Polat Kongur, Ayhan Arıkanoğlu, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı ve Said Gök\'ün suçun vasıf ve mahiyeti, ByLock verileri, HTS raporları, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

5 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, tüm araştırmalara rağmen kendilerine ulaşılamayan sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Davulcu, eski komiserler Muhammed Said Varlıoğlu, Muhammed Alperen Özkan, Ahmet Kahraman ve Kamil Çetiner hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Savunması alınan tutuksuz 9 sanığın duruşmalardan vareste tutulmalarına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların, takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda polis, gazeteci, hakim dinledikleri ve bu amaçla \"Kurgu soruşturmalar\" yürüttükleri savunuluyor.

Eski ağır ceza hakimleri Nurettin Turan ve Esat Burak Uzundere\'nin \"Mağdur\" olarak yer aldığı iddianamede, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile birlikte 13 kişi \"Müşteki\" olarak yer alıyor.

İddianamede sanıkların eyleminde sürekliliğin esas olduğu belirtilerek, firari sanık Fetullah Gülen, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı ahmet Kalender\'in de bulunduğu 44 polisin, \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Firari sanık Fetullah Gülen için ayrıca, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. Gülen, Ardıç, Çakallı ve Kalender için, \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\", diğer sanıklar için ise, \"Silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması yapılan iddianamede, sanıkların, \"Resmi belgede sahtecilik\", \"Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme\", \"İftira\", \"Görevi kötüye kullanma\", \"Suç uydurma\", \"Gizliliğin ihlali\" gibi çeşitli suçlardan 57 yıl 3 aydan 104 yıl 4 aya kadar değişen oranlarda hapis cezaları ile cezalandırılmaları isteniyor.

