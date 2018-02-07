- EYÜP'TEKİ REHİNE OPERASYONU GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Eyüp\'te maskeler ve silahla girdikleri markettte gasp yapmaya çalışan ancak polisin gelmesi üzerine çalışanları rehin almalarının ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Aynı bölgede yaşanan 9 ayrı silahlı gaspın failleri oldukları belirlenen şüphelilerle ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler ise film sahnelerini aratmıyor.

POLİS REHİNELERİ KURTARMIŞTI

Eyüp, Merkez mahallesi, Uludağ Caddesi üzerinde meydana gelen olayda silahlı şahıslar marketin kapanma saatinde bir otomobille gelerek çalışanları zorla içeri sokmuşlardı. Bölgede daha önce meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine önlem alan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası şüpheliler, çalışanları rehin almışlardı. Polis operasyon başlatırken, ilk anlarda bazı rehineler kaçarak kurtulmuştu. Olay sırasında bir şüphelil arka kapıdan kaçmaya çalışırken yakalanırken, içerde kalan iki şüpheli ise yapılan müzakereler sonucu teslim olmaya ikna edilmiş, kalan rehineler de kurtarılmıştı.

DAHA ÖNCE DE 9 GASP OLAYI YAPMIŞLAR

Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları tamamlandı. Şüphelilerin 8 Kasım 2017 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Kağıthane, Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen 9 gasp olayının failleri olduğu, soydukları yerler arasında marketler ve fastfood zinciri mağazalarının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının hırsızlık yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak ve tehdit suçlarından daha önceden polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler ise film sahnelerini aratmıyor. Marketin güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerde,, market çalışanlarının dışarı çıkıp, marketin kapısını kilitleyecekleri sırada, şüphelilerin ortaya çıktıkları görülüyor. Görüntülürde hepsi maskeli olan şüphelilerin çalışanları zorla içeri soktukları, bir bölümünü marketin arka bölümünde durmaya zorladıkları görülüyor. Bu kişilerin polisi telefonla araması üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği polisinin önce binanın girişinde çelik yelekli bir vaziyette tertibat aldığı, bu sırada bazı rehinelerin kaçmaya başardığı görüntülere yansıdı. Son olarak içerde kalan iki şüphelinin de uzun namlulu polisler tarafından teslim olmaya ikna edilerek dışarı çıkarılmaları kameralar tarafından görüntülendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliiyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.E.(24), E.A.(23), E.D.(23) ve F.E.(22) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Soygun anı

-Polisin gelişi

-Rehin alma

-Kurtarma operasyonu

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Detaylar

ARŞİV GÖRÜNTÜ

-Rehine operasyonu

