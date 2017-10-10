 - EVLERE ARAÇLARIN KONTAK ANAHTARLARINI ÇALMAK İÇİN GİRİYORLARDI 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da girdikleri evlerden araçların kontak anahtarlarını alarak, kapıda park halindeki lüks otomobilleri çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Daha önceden de hırsızlık suçundan çok sayıda polise geliş kaydı bulunduğu belirtilirken şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler ve Esenyurt ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlık olayları üzerine soruşturma açan polis evlerden çaldıkları kontak anahtarları ile otomobil çalan iki kişiyi tespit etti. Şüphelilerin girdikleri evlerde sadece otomobillerin kontak anahtarlarını aradıkları, bulunca da başka bir şey çalmadan sadece anahtarı alarak dışarı çıktıkları öğrenildi.

ÇALINTI ARAÇLA GEZERKEN YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaparken Fatih\'te sahte plak dolaşan bir otomobil tespit edildi. Kontrol için durdurulan otomobilin 31 Ağustos 2017 tarihinde Avcılar\'dan çalındığı ve sahte plaka takıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine araçta bulunan Abdurrahman P., ile Bora K., gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin evlere kontak anahtarı çalmak için girdikleri ardından kapıların önünde park halindeki araçları çalarak kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin 3 kişinin evinden benzer yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldığı 3 araç ele geçirildi.

DAHA ÖNCEDEN DE YAKALANMIŞLAR

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdurrahman P. (25)\'in daha önceden 15 kez, Bora K. (18) nın ise 16 kez yakaklandığı ayrıca 5 adet hırsızlık dosyasından arandıkları tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

