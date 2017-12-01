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- ESKİ CIA BAŞKAN YARDIMCISI FULLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

  Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında oldukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in eski başkan yardımcısı Graham E

01 Aralık 2017 18:18

 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında oldukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA\'in eski başkan yardımcısı Graham E.Fuller hakkında  yakalama kararı çıkarıldı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ ile irtibatı bulundukları ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isimler oldukları iddiasıyla aralarında ABD\'li savcı Preet Bharara, CIA\'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henry Barkey\'in de bulunduğu 17 kişi hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CIA\'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkardı. 

\"BÜYÜKADA\'DAKİ TOPLANTIDA BULUNDU\"
Kararda, Graham E.Fuller\'e \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlamaları yöneltildi.Yakalama kararında \"Daha önce hakkında yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey ve darbe teşebbüsünde rol alan diğer kişilerle Graham E. Fuller\'in irtibatının ve atılı suçları işlediğine yönelik bulguların tespit edildiği\" ifadeleri yer aldı. Kararda, Fuller\'in, 15 Temmuz darbe girişimini organize edildiği ileri sürülen Büyükada\'daki toplantıda bulunduğu ve darbe girişimi sonrası Türkiye\'yi terk ettiği bilgisine yer verildi. 

AYNI SORUŞTURMADA OLAN İSİMLER...
Aynı soruşturmada, ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz, İşadamı Osman Kavala, eski CIA uzmanı Henri Jak Barkey ve Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir\'in de bulunduğu belirtildi.  

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