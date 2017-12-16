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- ESENYURT'TA YENİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMİ ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

  İstanbul DHA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Necmi Kadıoğlu'nun istifasının ardından yeni başkan için seçimlerin çarşamba günü yapılacağını açıkladı

16 Aralık 2017 21:41

 

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada Necmi Kadıoğlu\'nun istifasının ardından yeni başkan için seçimlerin çarşamba günü yapılacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:  \"Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı Makamı, sayın Necmi Kadıoğlu\'nun istifası nedeniyle boşalmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Esenyurt İlçe Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere, Esenyurt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda çarşamba günü saat 15.00\'te toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür.
Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu\'nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur\" 

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