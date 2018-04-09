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 - ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA DEHŞET:  BOŞANMAK İSTEYEN KARISINI BAŞINDAN VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Esenyurt'ta sokak ortasında karısını başından vuran kişi intihar girişiminde bulundu

09 Nisan 2018 12:15

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta sokak ortasında karısını başından vuran kişi intihar girişiminde bulundu.
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi\'ndeki olay 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın bir süredir akrabasının evinde kalıyordu. Saban evden çıkan kadının yanına gelen kocası V.H. dehşet saçtı. Kadını başından vuran V.H. kendi başına da ateş intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polisin incelemesi
-Görgü tanıkları ile röp.
-Detaylar

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