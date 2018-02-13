  ENİS BERBEROĞLU'NA 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI (1)

* Berberoğlu,

\"Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü\"

Haber: Serpil KIRKESER -İSTANBUL DHA

MİT TIR\'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun, durdurulan MİT TIR\' ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a ilettiği iddiasına ilişkin, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan yargılandığı davanın stinaf Mahkemesi\'ndeki üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

İstanbul 2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nu \"Dvletin gizli belgelerine açıklamak\" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, \"Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü\" dedi. Berberoğlu, duruşma salonuna el salladı.

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