  Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den ambargo açıklaması (1)

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Finans Zirvesi\'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeybekci bir gazetecinin, Kuzey Irak\'a ambargo uygulanması konusunda yaptığı açıklamaları sorması üzerine şunları söyledi:

“Sözlerimin hiçbir yerinde \'Kuzey Irak\'a ambargo uygulanmamalı\' diye bir söz yok. Ambargo, ekonomik yaptırımlar çok ciddi bir şeydir. Bunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın söylediği sözler hepimiz için bağlayıcıdır ve bize uyulması gereken talimatlardır. Ama şu ana kadar Türkiye\'nin bu yönde alınmış olan bir kararı yok. Türkiye olarak bizim önemli ticaret ortaklarımızdan birisi Irak. Yaklaşık olarak 8 milyar dolar ihracatımızın, ekonomik menfaatimizin olduğu bir ülke. Bunun yaklaşık 2.5 milyar dolarlık kısmı Kuzey geri kalan kısmı Güney ile ilintili. Bekara boşanmak kolaydır derler, Türkiye burada en büyük menfaati olan ülke. Dışarıdaki toplulukların Irak ile söylemleri bizim için biraz daha farklı. Türkiye olarak şu anda gerek ekonomik yaptırımlar, gerekse sınır kapılarının kapatılması gibi her hangi alınmış olan bir karar yok. Böyle bir karar alınırsa da zaten itiraz edecek hiç kimsenin böyle bir şeyi yoktur. Musul ve Kerkük bizim kutsal bir davamızdır. Bu milletin kutsal bir emaneti ve davasıdır. Onun için ırak\'a karşı, Irak\'taki referanduma Türkiye hariç, tırnak içinde söylüyorum, karşı çıktığını söyleyen ülkelerin bu karşı çıkışlarını da ben çok dikkatli şekilde takip edilmesi gerektiğine inanıyorum\"

dedi.

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