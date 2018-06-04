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- (ek havadan görüntülerle) - TEKNE KAZASINDA KAYBOLAN ŞARKICININ CESEDİ BULUNDU

- Arama kurtarma çalışmaları havadan da görüntülendi Haber-Kamera:  Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Harun UYANIK / İstanbul, DHA  Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) ces

04 Haziran 2018 17:03

- Arama kurtarma çalışmaları havadan da görüntülendi

Haber-Kamera:  Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Harun UYANIK / İstanbul, DHA 
Şile\'nin İmrenli Koyu\'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan\'ın (21) cesedi bulundu.  Özcan\'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç şarkıcının  cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Özcan\'ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcıyı arama çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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- Cesedin kıyıya getirilmesi
- Bekleyenlerin görüntüsü
- Ağlayanların görüntüsü
- Cesedin ambulansa konması 
- Detaylar

HAVADAN GÖRÜNTÜLER
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- Aramalar çalışmalarının havadan görüntüleri

04.06.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180604083
04.06.2018 - 13.38 Haber Kodu : 180604091

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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