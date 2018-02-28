- (ek görüntüyle) KADIKÖY'DE TOPRAK KAYMASI: 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI, OTOMOBİLLERİ  AĞAÇLARA BAĞLADILAR 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı.
Kadıköy\'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak\'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı. Olay yerine gelen itfaiye araçları vinç yardımıyla kurtardı.
Görüntü Dökümü
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-İnşaattaki toprak kayması
-Askıda kalan araçlar
-Araçların iple bağlanması
-Binanın boşaltılması
-Bina sakinleri ile röp.
-İtfaiyenin gelmesi
-Arçların kurtarılması
-Detaylar