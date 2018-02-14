-  (ek görüntüyle) CNR EXPO FUAR MERKEZİ'NDE YANGIN: DUMAN TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Yeşilköy\'deki CNR Expo Fuar Merkezi\'nde yangın çıktı.

Avrasya Boat Show\'un devam ettiği fuar merkezinin 4. holünde saat 05.00 sıralarından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yangınla ilgili fuarcılık şirketinden yapılan açıklamada, yangının elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, \"Bu sabah saatlerinde CNR EXPO\'da yapılan CNR Avrasya Boat Show\'da katılımcılardan birisinin standındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevlenme yangına dönüşmeden kısa sürede söndürüldü. Sadece katılımcının alanında bulunan bir jet skinin etkilendiği olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı\" denildi





Görüntü döküm:

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-Yangından görüntü

-Çıkan dumanlar

-İtfaiyenin çalışması

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

14.02.2018 - 05.33 Haber Kodu : 180214009

14.02.2018 - 06.21 Haber Kodu : 180214011