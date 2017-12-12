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 - (ek görüntüyle) ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI: BİTİŞİKTEKİ KURAN KURSU TAHLİYE EDİLDİ

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA) Arnavutköy'de, koli üreten bir fabrikada yangın kontrol altına alındı

12 Aralık 2017 19:13

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)
Arnavutköy\'de, koli üreten bir fabrikada yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 14.30 sıralarında İmrahor Mahallesi\'ndeki koli üreten tek katlı fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikanın çevresindeki demir saclar iş makinelerinin yardımıyla kırıldı ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

BİTİŞİKTEKİ KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Dumanlar, yan tarafta bulunan evleri ve fabrikanın bitişiğindeki kuran kursunu da etkiledi. Buradaki öğrenciler hemen tahliye edildi. Kuran kursundaki öğrenciler, yangını fark ettiklerini ve hemen dışarıya çıktıklarını anlattı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Yangından alevli görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Yükselen yoğun dumanlar
-Yan taraftaki Kuran kursundan detay görüntü
-Muhabir anonsu
-Görgü tanıklarıyla röportajlar
-Kuran kursu öğrencileriyle röportajlar
-Genel görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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