- (ek görüntülerle geniş haber) - TOPBAŞ  HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT VERDİ

\" (istifası) Bu kararım benim çok daha eski. Düşüncelerimde, değerlendirmelerimde hep bunları mütalaa ettiğim bir süreç vardı. Daha önce de dosya iade ettim bu belediyede\"

\"Dinini bilen, inancını bilen insan, Allah\'la kul arasına kimsenin giremeyeceğini bilir. Biz bundan dolayı FETÖ\'cü olamayız\"

\"Benimle geçinemeyen kendisini tedavi ettirsin\"

\"2014 seçimlerinde aday olmak istemedim. Artık bir başka arkadaşımın aday olmasını arzu ediyordum. Gezi olayları sonrası eğer İstanbul\'da partimiz, siyasetimiz kan kaybeder ve İstanbul\'u alamazsak, faturasının bana kesileceğini düşündüm\"

\" 68 kuşağından birisiyim. O dönemde üniversite öğrencisi olan birisiyim. O dönemlerde ben aşırı sağ ve solun masalarında otururdum. Fakültede beraberce konuşurduk. Herkesle rahatlıkla diyalog kurabilen bir yapım vardır\"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB)\'ndan istifa eden Kadir Topbaş bugün hem yerine seçilen Mevlüt Uysal\'ı ziyaret etti hem de yakın mesai arkadaşları ve basın mensuplarıyla vedalaştı. Uysal\'la birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Topbaş açıklamalarda bulundu.

BENİMLE GEÇİNEMEYEN TEDAVİYE MUHTAÇTIR

\" Bilirsiniz savaşları askerler kazanır, kahramanlıklar komutanların olur\" diyen Topbaş, kendisiyle mesai yapan 76 bin çalışana teşekkür etti. \"Kendi yapısal özelliğimdir. Kindar değilim. Kimseye kin gütmem. Hoşgörülü bir yapım var. Hiç geride kalmam. \'Bu da geçer yahu\' diyerek, ilerleyen bir yapım var\" şeklinde konuşan Topbaş, \" Benimle geçinemeyen kendisini tedavi ettirsin. Benimle geçinemeyen tedaviye muhtaçtır. Kendisini gözden geçirsin derim. Çünkü ben herkesle geçinebilen birisiyim\" dedi.

DUALARIM GERÇEKLEŞTİ

\"Siyasette kararı kendiniz verirsiniz ama sizin hakkınızdaki kararları bir başkaları veya üçüncü kişiler verir\" diyen Topbaş sözlerini şöyle sürdürdü: İstanbul gibi bir kentte üç dönem belediye başkanı olmam konusunda hem partimin gösterdiği, genel başkanımın gösterdiği güven duygusu ile gerçekleşti. Böyle bir süreçte sayın başkanımızın kendileri takdir edildi, meclisimiz bu kararı verdi. Bilgi ve deneyimlerimizi her daim kendilerine aktarmaya hazır olduğumuzu, başladığımız projeleri de kendilerinin kararıyla devam edenler edebilir. Yeni projelerde de kendi değerlendirmelerini, yapacakları bir çalışma sürecine girecektir. Çok şükür İstanbulluların bize karşı olan duygularını hep hissediyorum, görüyorum. Şu anda görevi bıraktığım halde İstanbul\'dan, hatta tüm Türkiye\'den arayanlar var. Görüşmek isteyenler var. Bu bana bir mutluluk vermekte. İnsanların demek ki gönüllerinde bir yer bırakmışız. İki şey istedim Rabb\'imden. Bunlardan bir tanesi başkanlıktan ayrılırken yerime bir Ak Partili belediye başkanının gelmesiydi. Çok şükür, bu gerçekleşti. Bir başka duam da ben ayrıldığım zaman insanların gönüllerinde bir muhabbet kalsın. Bu da başarıldı.



68 KUŞAĞINDANIM

Her kesimden insanla iyi geçindiğini tekrarlayan Topbaş,\" 68 kuşağından birisiyim. O dönemde üniversite öğrencisi olan birisiyim. O dönemlerde ben aşırı sağ ve solun masalarında otururdum. Fakültede beraberce konuşurduk. Herkesle rahatlıkla diyalog kurabilen bir yapım vardır\" dedi.

DAHA ÖNCE DE İADE ETTİM

İstifasının iddia edilen 5 imar dosyasıyla alakası olmadığını tekrarlayan Kadir Topbaş, \" Bu kararım benim çok daha eski. Düşüncelerimde, değerlendirmelerimde hep bunları mütalaa ettiğim bir süreç vardı. Daha önce de dosya iade ettim bu belediyede. Yedikule Bostanları\'nı iade ettim. Marmara Forumu iade ettim. İade ettiğim dosyalar vardı meclise, bunlarla hiç alakası yok\" dedi.

FETÖ\'CÜ İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisiyle ilgili iddialara da tepki gösteren Topbaş,\"Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben imam hatip eğitimi almış, Işık lisesinden sonra İlahiyat eğitimi almış birisiyim. Dinini bilen, inancını bilen insan, Allah\'la kul arasına kimsenin giremeyeceğini bilir. Biz bundan dolayı FETÖ\'cü olamayız. Asla böyle bir yafta bize yapışmaz. İrtikap, şu bu filan. Burada şu kadar yıl, 105 milyar yatırım yapmış bir belediye olarak, hiçbir müteahhitle oturup ikili görüşmem yoktur. Bir tane müteahhit diyemez ki, \'başkan bizi çağırdı, şu işi bize yaptırdı\' veya şunu dedi\'\" şeklinde konuştu. İlaç kullanmadığını, hastalığı olmadığını söyleyen Topbaş, \" \'Kanser oldu başkan. Hastaymış, kalp varmış\'. Geldiğimden beri bu söyleniyor. Gözlük dahi kullanmıyorum çok şükür\" diye konuştu.

\"2014\'DE ADAY OLMAK İSTEMEDİM\"

MSP\'den bu yana siyasetin içinde olduğunu 1977\'de Artvin\'den milletvekili adayı, 1987\'de Refah Partisinin Artvin adayı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın belediye başkanı olduğu dönemde Bakırköy Belediye başkan adayı olduğunu anlatan Topbaş,\"Aktif siyasetin içinde oldum. Her kademede siyaset yaptım. Şuanda siyasi kimliğim sadece parti üyeliğim. Bundan sonra idari ve siyasi bir görev beklemiyorum. 2014 seçimlerinde aday olmak istemedim. Artık bir başka arkadaşımın aday olmasını arzu ediyordum\" ifadesini kullandı.

\"GEZİ SONRASI FATURANIN BANA KESİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM\"

Topbaş, \"Gezi olayları sonrası eğer İstanbul\'a partimiz, siyasetimiz kan kaybeder ve İstanbul\'u alamazsa, faturasının bana kesileceğini düşündüm. Çünkü kamuoyundaki destek beni işaret ediyordu. Aksi takdirde bizi başka türlü değerlendirirdi siyasilerimiz. Bıraktı, gitti derlerdi. Bunu yapmamak için özellikle aday olduk. Ve adaylığımız ilan ettiler. Ben esasında 2014 seçimlerinde iki dönem yeterli diye düşünmüştüm\" dedi.

İSTİFASI BEKLENEN DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI

Kendisinin ardından diğer bazı belediye başkanlarının da istifa edeceğiyle iddialara da yanıt veren Topbaş, \"Diğer belediyelerle ilgili partimin veya diğer siyasi kademelerde görev yapanlarla ilgili partimin kararları sayın Genel Başkanımızın ve partimizin üst düzey yetkililerinin kararları partinin kendi içerisindeki bir çalışma anlayışı demektir. Yürürken yolda kendilerince bir değişiklik düşünebilirler. Ona birileri katılır, katılmaz onu ben değerlendirmeyeceğim. Onlar her görevli olan arkadaşımızın kendi kararıdır. Kendi düşüncesidir, Partimizin kendi kararlardır\" diye konuştu.

BİRİNCİ ÖNCELİK ULAŞIM

Aynı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Önceliğinin ne olduğu sorusuna yanıt veren Uysal, \"İstanbul için yöneticilerin birinci önceliğinin ulaşım olması gerekir. Geçmişte de Kadir beyin birinci önceliği ulaşımdı. Ulaşımda ne yapacaksınız sorusunun cevabını vermem için henüz erken, Var olan projeler var. Yapılması gerekenler var. Onları daha sonra sohbet ederiz\" dedi.

UYSAL\'IN AÇIKLAMALARI

Kadir Topbaş\'la yıllardın birlikte çalıştıklarını kendisinin de İstanbul\'da belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Uysal, \"İstanbul\'da bir belediye başkanıydık. Başakşehir gibi hızla büyüyen, çok işi olan bir ilçede belediye başkanıydık. Burada bir sürprizle karşılaştık mı ? Yok. Haliyle yeni göreve başlamış birisi olarak, önce mevcudu bir gözlemleyip, ondan sonra oturup burada sizlerle buradaki işleri, öncelikli yapacaklarımızı konuşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Belediye yabancı mı bize ? Hayır. Zaten Kadir abiyle çok eskiden beri yakinen tanışıyoruz. Birçok işi de oturup beraber istişare ettik. O konuda bir sıkıntımız olmadığını düşünüyorum. İstanbul 1500 sene baş şehirlik yapmış bir şehir. Türkiye\'nin dünyaya açılan yüzü. Türkiye\'nin başkenti Ankara ama İstanbul dünyada daha fazla biliniyordur. Bu konuda hepimizin bir sorumluluğu var. Birinci sorumluluk idareci olarak bizlerde ama gazeteciler olarak sizlerin de sorumluluğu var. İstanbul\'da yaşayanların sorumluğu var. Bu bilinçle hareket ettikten sonra hiçbir problemimiz olmaz diye düşünüyorum. Attığımız her adımın dünya tarafından takip edildiğini bilirsek, sizin yaptığınız her haber, yazdığınız her yazı, Türkiye ve dünya tarafından takip edildiğini bilirsek, İstanbul\'umuzu düşünürsek, çok problem yaşamayacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

TOPBAŞ VEDALAŞTI

Toplantının ardından Topbaş mesai arkadaşları ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirip vedalaştı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal Topbaş\'ı kapıya kadar geçirip uğurladı.



