 - (ek görüntülerle) - YÖNETMENDEN ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE ÇAPKINLIK YAPARKEN YAKALANDILAR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Yönetmen Hasan Tolga Pulat\'ın lüks otomobilini çalarak çapkınlık yapmaya çıkan 3 hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı. Yolda yürüyen kızların yanına yaklaşarak gezme teklifinde bulunan hırsızları takibe alan polis düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden Seyithan D.\'nin daha önceden 22 kez, Ümit A.\'nın ise 20 kez yakalandığı öğrenildi.

ÖNCE KONTAK ANAHTARINI SONRA OTOMOBİLİ ÇALDILAR

Şişli\'de oturan dizi ve film yönetmeni Hasan Tolga Pulat\'ın evine 15 Eylül 2017 tarihinde hırsızlık için giren 3 kişi içerden aldıkları kontak anahtarını kullanarak kapıda park halinde duran lüks otomobili çaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliler 10 gün sonra Avcılar\'da ortaya çıktı.

Avcılar\'da yolda yürüyen kızların yanına yaklaşarak gezme teklifinde bulunan 3 kişi şüphe üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüphelilerin yolda ikna ettikleri kızlarla bir kafeteryaya gittiği belirlendi. Kullandıkları otomobilin plakasının sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler Seyithan D.\'(20), Ümit A.(18) ve Batuhan D.(18) gözaltına alındı, Şüphelilerin kullandığı otomobilinde Şişli\'den çalınan yönetmen Hasan Tolga Pulat\'ın otomobili olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI ÇIKTI

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Seyithan D.\'nin daha önceden 22 kez, Ümit A.\'nın da 20 kez hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Seyithan D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin dolaştıkları kadınlarla kafeye ilerlemeleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

12.10.2017 - 12.15 Haber Kodu : 171012060_

