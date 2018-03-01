T24 LogoT24 Logo
Gündem

- (ek görüntü ve bilgiyle) OTOMOBİL HIRSIZLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI; POLİS DEFALARCA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

- O anlar kameraya yansıdı Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Başakşehir'de otomobillerden hırsızlık yaptığı belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı

01 Mart 2018 15:44

- O anlar kameraya yansıdı

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de otomobillerden hırsızlık yaptığı belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir\'deki olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil hırsızları araçlarıyla bir aracın yanına yanaştı. Camını kırdıkları aracın gösterge panelini çaldığı belirlen şüpheliler polis tarafından farkedilince kaçmaya başladı.
Şüpheliler çalıntı olan araçla kaçmaya çalışırken ara sokakta sıkıştırıldı

ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTILAR
Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaldırımda çıkarak  ilerlemeye çalıştı. Bu sırada park halindeki çok sayıda araca ve yolu kesen polis araçlarına çarpan şüpheliler kaçmak için uzun süre uğraştı. Şüpheliler kaldırımda da ilerlemeyi başaramayınca geri geri kaçmaya çalışırken başka bir araca daha çarptı. 

POLİS ATEŞ AÇTI
Polis ekipleri önce havaya ateş açtı. Şüpheliler durmayınca bu kez aracın lastiklerine ateş açıldı. Uzun uğraşlar sonunda araçları duvar ile otomobil arasında sıkışan şüpheliler gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında bir polis memuru elinden yaralandı.
Gözaltına alınan K.D. (32)\'nin 8 ayrı suçtan, A.D. (29)\'nin ise 14 suçtan sabıkası ve hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası  olduğu belirlendi. Şüphelilerin kullandıkları aracı da 2 Şubat\'ta Esenyurt\'ta çaldığı tespit edildi.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR
Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor. Olayı anlatan bir mahalle sakini kadın ,  \"Sesleri duyduk, oğlum \'eğil\' dedi yere eğildik. Eğildikten sonra bekledik biraz. Oğlum \'Herhalde hırsız yakaladılar\' dedi.  Çok silah sesi duyduk. Araçlar  hasar görmüştü\" diye konuştu.


Görüntü Dökümü:
---------------
-Beyaz otomobilin kaldırımda gitmesi
-Ateş açılması
-Otomobilin ileri geri gitmesi
-Araçlara çarpması
-Sürücüyü indirmeye çalışmaları
-Lastiklere ateş açılması
-Olay yerinden çekilen görüntüler
------
Vatandaşlar ile röp.
Sokaktan görüntü
Araçlardan görüntü
Diğer detaylar


01.03.2018 - 10,45 Haber Kodu : 180301030
01.03.2018 - 10,46 Haber Kodu : 180301032
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZİSTANBUL DHA BaşakşehirBaşakşehirEdinilenCamınıSAYIDA ARACABuATEŞ AÇTI PolisUzunYaşananGözaltınaEsenyurtBÜYÜK KORKU YAŞADILAR OlayıGörüntüleriOlayıEğildiktenOğlumAraçlarGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24