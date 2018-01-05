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- (ek görüntü ve bilgiyle) FATİH'TE CAN PAZARI : ANNE VE BEBEĞİ ALEVLER ARASINDAN KURTARILDI 

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA) Fatih'te,  Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı

05 Ocak 2018 19:48

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)
Fatih\'te,  Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli genç kadın ile biri bebek 3 çocuğunu kurtardı. Olay yerine gelen baba, sinir krizi geçirdi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Hırkai Şerif Mahallesi Melek Hoca Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Suriyeli 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli kadın Nura Ömeri ile biri bebek 3 çocuğunu kurtardı. Baygın şekilde kurtarılan çocuklar ve anne, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, genç kadına suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Suriyeli kadının kundaktaki bebeği ise itfaiye ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen baba Muaz Ömeri, sinir krizleri geçirdi. Görgü tanıkları, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve içeride kalan çocuklarla genç kadını kurtardıklarını söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
 
Görüntü dökümü:
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- İtfaiye ekiplerinin genç kadına müdahalesi(suni teneffüs, kalp masajı yapması)
-Çevredeki kalabalık
-Yerdeki kadının görüntüsü
-İtfaiye erinin kucağında bulunan bebeğin görüntüsü
-itfaiye erinin bebeği sağlık ekiplerine teslim etmesi
- Olay yerine gelen babanın bayılması
-Babanın ambulansla hastaneye kaldırılması
-Görgü tanıklarıyla röportaj
-Çıkan apartmandan görüntü
-Genel görüntüler
 

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