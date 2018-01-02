- (ek bilgiyle) İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADININ BAŞINA TAHTA  DÜŞTÜ

- O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde başına tahta düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi\'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İsrailli Reem Al Ashal adlı kadının başına tadilat yapılan binadan tahta düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları binada çalışma yapıldığı sırada tahtanın düştüğünü ifade etti. Olayla ilgili binada çalışma yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Kadının ambulanstaki görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanıkları ile röp.

02.01.2018 - 12.04 - Haber Kodu : 180102049

02.01.2018 - 12.28 - Haber Kodu : 180102052

