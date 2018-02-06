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- (EK BİLGİYLE) BEBEK'TE SU BORUSU PATLADI; YOL SU ALTINDA KALDI

- İSKİ: Beşiktaş ve Sarıyer'in  bazı mahallelerine saat 23:00'a kadar su verilemeyecek

06 Şubat 2018 18:08

- İSKİ: Beşiktaş ve Sarıyer\'in  bazı mahallelerine saat 23:00\'a kadar su verilemeyecek.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beşiktaş Bebek sahilinde kaldırım ve beton delme çalışmalarında iş makinesi operatörü İSKİ\'nin su borusunu patlattı.

Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi sahilde sabah saatlerinde kaldırım ve beton delme çalışması yapılırken iş makinesi operatörü İSKİ\'nin su borusunu patlattı. Patlayan borudan fışkıran su çevreye yayıldı. İşçiler suyun basıncını azaltmak için iş makinesinin kepçesi ile su borusunun çevresini kapattı. Yola akan su nedeniyle araçlar yavaşlayarak geçti.

Olay yerine İSKİ ekipleri onarım için çalışma başlattı.

 

İSKİ:  23:00\'A KADAR SU VERİLEMEYECEK.

İSKİ\'den yapılan açıklamada borunun patlaması nedeniyle Beşiktaş ve Sarıyer\'in bazı mahallelerine saat 23:00\'a kadar su verilemeyeceği belirtildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şu şekilde açıklandı:

- Beşiktaş: Kuruçeşme, Bebek ve Arnavutköy Mahalleleri.

- Sarıyer: Baltalimanı, İstinye, Rumelihisarı ve Emirgan Mahalleleri.

 

Görüntü Dökümü:

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Cevdet Paşa Caddesi\'nde patlayan su borusu

Basınçla etrafa fışkıran su

Kepçe ile suyun fışkırmasının engellenmesi

Trafikte güçlükle ilerleyen araçlar

Genel ve detaylar

 

06.02.2018 - 12.54 - Haber Kodu : 180206060

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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