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  (ek bilgilerle yeniden)  KADINA PİZZACIDA SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Çekmeköy Taşdelen’de birlikte yaşadığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı

07 Şubat 2018 19:11

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Çekmeköy Taşdelen’de birlikte yaşadığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı.
Olay Çekmeköy’de Şile yolundaki bir pizzacıda saat 14.30 sıralarında yaşandı. Bediha B. (42) çalıştığı pizzacıda silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis elinde av tüfeği bulunan saldırgan Salih Gül\'ü gözaltına aldı. Yaralı Bediha B. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü. Hırsızlık suçundan aranması bulunduğu belirtilen Salih Gül\'ün yaklaşık 3 yıldır Bediha B. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Pizzacıdan görüntü
-Yerdeki fişekler
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Röportaj
-Polisin güvenlik şeridi çekmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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