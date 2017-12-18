- (ek bilgilerle) -  FETÖ'NÜN "İZDİVAÇ SORUMLULARI"NA MİT İLE ORTAK OPERASYON: 65 GÖZALTI 

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

FETÖ\'nün \'İzdivaç Sorumlusu\' olarak faaliyet gösteren \'abi\' ve \'abla\' konumundaki şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 65\'e yükseldi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı\'nın (MİT) ortak çalışmasıyla İstanbul merkezli 20 ilde yaptığı operasyonda \'İzdivaç Sorumlusu\' olarak faaliyet gösteren \'abi\' ve \'abla\' konumundaki şüphelilerin örgütünün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' ile yaptığı yazışmalar çözüldü.



EŞ ADAYI KADINI, İKİDEN FAZLA KİŞİYLE GÖRÜŞTÜRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan bir yazışmada ismi öğrenilemeyen kişinin izdivaç sorumlusuna yolladığı \'Bylock\' mesajlarında, \"Tuğba\'yı hem Aydın, hem Vehbi\'ye göndereyim mi?\", \"Bilge\'yi de Selim beye rağmen başka taliplere de yollayayım mı?\" şekilde mesajlaştıkları belirtildi.



MESLEGE GÖRE KATEGORİLER

Örgütün evlenmek isteyen eş adaylarını çeşitli kategorilere ayırdığı ortaya çıktı. İzdivaç sorumlularının kadınları eğitim durumları, fiziksel özellikleri ve yaptıkları mülakat sonuçlarına göre A,B,C, \'Turist\' ve \'İlçe\' şeklinde kategorilere ayırarak aynı kategorilerden talipler arasında eşleştirme yaptıkları belirlendi.



A,B,C, \'TURİST\' VE \'İLÇE\' KATEGORİLERİ NE MANAYA GELİYOR?

A grubuna \'devletin hassas kurumlarında çalışan emniyet ve yargının üst düzey yöneticileri\', B grubuna \'emniyet amiri, baş komiser, komiser, hakimler ve bazı savcılar\', C grubuna \'çeşitli görevlerdeki memurlar\', İlçe kategorisine \'kaymakam ve kaymakam adayları\',

Turist kategorisine ise \'Dışişleri Bakanlığı, Başkonsolosluk ve Konsolosluk yetkilileri\' oldukları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi\'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ederken, 41 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.





