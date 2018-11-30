- (ek bilgi ve görüntüyle) ÖĞRETMENDEN "BASKIN" VELİDEN "DAYAK" İDDİASI

-AVCILAR\'DAKİ OKULDA YAŞANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İhsan DÖRTKARDEŞ - İSTANBUL DHA

AVCILAR\'da bir okul önünde öğretmen ve veli arasında yaşanan \'yol verme\' kavgası karakolda sonladı. Aldığı yumruk darbesiyle gözü moraran veli, yakınlarıyla birlikte okulu gelmesiyle yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Olay, Çarşamba saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilkent Mahallesi\'ndeki Leyla Bayram İlkokulu\'nda aracıyla çocuklarını okula bırakmak için gelen veli Erol Yılmaz ile öğretmen Bahattin Savrin ile yol verme tartışması yaşandı. İddiaya göre çocuklarını araçtan indirdiği sırada otomobiliyle içeri girmek isteyen Savrin korna çaldı. Veli Yılmaz ise eliyle 1 dakika işareti yaparak öğretmene beklemesini söyledi. Veli ve öğretmen arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada öğretmenin yumruk atması üzerine gözü moraran Erol Yılmaz öfkelenerek yakınlarına haber verdi. Okula gelen Yılmaz\'ın yakınları ile öğretmenler arasında arbede yaşandı. Okulun kapısında hasar meydana geldi. Yaşanan arbede ve Yılmaz ile yakınlarının okula giriş görüntüleri ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Çocukları ve karısının önünde darp edilmesinin çok zoruna gittiğini söyleyen veli Erol Yılmaz \"Tek kalınca ben de kardeşlerime haber verdim\" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturmaya başlanırken, \'Devlet malına zarar vermek\' suçundan okula gelenler hakkında işlem başlatıldı. Velinin de öğretmen birbirlerinden şikayetçi olurken her iki tarafta hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Veli yakınları ile öğretmenler arasında yaşanan arbede

içeri girişleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Veli ie röportaj

Kardeşi ile röportaj

Diğer detaylar