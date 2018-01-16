- (ek bilgi ve görüntüyle)  GÖZALTINA ALINMA FOTOĞRAFIYLA DÜNYANIN KONUŞTUĞU FİLİSTİNLİ  GENÇ  TÜRKİYE'DE

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

İşgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan El Halil şehrinde \"gözleri bağlanarak\" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafla büyük yankı uyandıran Filistinli Fevzi el-Cuneydi Türkiye\'ye geldi. THY uçağıyla sabah erken saatlerde Amman\'dan babası Muhammed el-Cuneydi ile gelen Fevzi el-Cuneydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017\'de işgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan El Halil şehrinde \"gözleri bağlanarak\" çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017\'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi\'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzu kırılmıştı.

O FOTOĞRAFI ANLATTI

Fevzi el-Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye\'ye ilk kez geldiğini ve Filistin davasını sürekli savunan Türk halkını çok sevdiğini söyledi. Fevzi el-Cuneydi hafızalara kazınan fotoğraf için ise \"İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim\" dedi.

Fevzi el-Cuneydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini heyecanla beklediğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Babası ile Fevzi el Cuneydi\'nin pasaportta beklemeleri ve geçmeleri

-Babası ile Fevzi el Cuneydi\'nin havalimanında görüntüleri

-Fevzi el- cuneydi\'nin konuşması

