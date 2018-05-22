- (ek bilgi ve görüntüyle) ACİL SERVİS ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURU; KARI KOCA ÖLDÜ 

* Saldırının nedeninin 8 ay önce okul bahçesinde yaşanan servis kavgası olduğu belirlendi.

* Sarı çiftine kurşun yağdıran kişinin servis kavgası sonrası kayıplara karışan Feyyaz E. olduğu tespit edildi.

* Çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı.

BAŞINA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önündeki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Tedavisi için hastaneye gelen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başına 6 kurşun isabet etti. Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vuruldu. Saldırı sırasında hastane önündeki iki kadın da seken kurşunlardan yaralandı. Durumları ağır olan Ramazan Sarı ile Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyup hastane önüne gelen akrabaları sinir krizi geçirdi. Akrabalardan biri, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti.

SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ramazan Sarı\'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye\'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri, servis kavgasından sonra kayıplara karışan Feyyaz E.\'nin Sarı çiftine kurşun yağdıran kişi olduğunu belirledi. Polis, kayıplara karışan Feyyaz E.\'yi arıyor.

SERVİSÇİLERİN KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl 6 Eylül Ümraniye\'de bir okul bahçesinde servisçiler arasında silahlı kavga çıkmış Cüneyt E. ölürken 3 kişi de yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü;

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-Acil servis önündeki hareketlilik

-Polis ekipleri

-Önlemlerden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Akrabalarla röp.

-Detaylar

-Servis kavgasıyla ilgili arşiv görüntü