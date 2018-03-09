- DOLMUŞUN OTOPARKA UÇMA ANI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL DHA
Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK’ın park alanına uçtu. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 05.00 sıralarında, D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. Muhammed Enes Gökdemir\'in kullandığı dolmuşun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK’ın park alanına uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otoparka uçan dolmuştakilerin kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkmaları da görüntülere yansıyor.
Görüntü Dökümü:
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İKİ FARKLI KAMERA
-Dolmuşun otoparka uçması
-Yolcu ve şoförün kendi imkanlarıya çıkması