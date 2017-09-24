- DERBİDE 46 TARAFTAR HAKKINDA  İŞLEM 



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 6222 sayılı \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 46 kişiye işlem yaptı.



30 FENERBAHÇE TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR

Fenerbahçelilere yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye meşale yakmak, 4 kişi usulsüz bilet satışı, 2 kişiye yasaklı madde sokmak, 5 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 5 kişiye taşkınlık, 4 kişiye alkollü giriş, 1 kişiye hakaret içeren pankart, 1 kişiye yasak alanlara girmek, 3 kişiye taşkınlık ve küfürlü tezahürat ve 1 kişiye küfürlü tezahürattan işlem yapıldı.



16 BEŞİKTAŞ TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR

Beşiktaşlılara yapılan işlemler ise şu şekilde; 1 kişiye uyuşturucu madde, 1 kişiye bıçakla içeri girme, 5 kişiye torpille içeri girme, 2 kişiye meşale bulundurmak, 4 kişiye taşkınlık, 2 kişiye usulsüz giriş ve1 kişiye ise meşale yakmak suçundan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-İşlem yapılan taraftarların polis aracına bindirilmesi





