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- CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:  İSRAİL, BİR İŞGAL DEVLETİDİR (2)

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM-İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış töreninde konuştu

09 Aralık 2017 19:28

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM-İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış töreninde konuştu.
Erdoğan, Trump\'ın Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

\"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu açıklama en büyük darbeyi Amerika\'nın da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'ne
vurmuştur. Tarih dünde kalırsa yazık, tarihi geleceğe taşımak çok önemli. Amerika\'nın da altında imzası olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 1980 yılında aldığı 478 sayılı kararını son açıklamayla Amerika yok saymıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Altında imzan var ve bugüne gelmiş bu iş, şimdi ise sen bu imzayı inkar diyorsun. Güvenlik Konseyi\'nin daimi üyelerinin dahi dikkate
almadığı, itibar etmediği bir Birleşmiş Milletler\'in diğer ülkeler nezdinde itibarı ve inandırıcılığı olamaz. Hiç kimse hukukun üstünde değildir\" dedi.  Erdoğan,  \"Trump \'Ben yaptım oldu.\' anlayışıyla bir yere gitmek istiyor. Dünyayı yönetmek bu kadar, kusura bakmayın, kolay değil. Güçlü olmak size bu hakkı vermez. Hele hele büyük ülkelerin liderleri, buradan sesleniyorum, dünyada çatışmakla değil, barıştırmakla görevlidir. Bunu yapması lazım\" diye konuştu.

\"BUNUN ADI KUZUYU VAHŞİ BİR KURDA TESLİM ETMEK OLUR\"
\"Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz\" diyen Erdoğan, \"İsrail, bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar, F16\'larıyla Gazze\'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin\'e saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm\" ifadelerini kullandı. Erdoğan, \"Kudüs\'ün kaderi 1967\'den beri hiçbir hukuk, ahlak tanımadan Filistinlilerin topraklarını gasbeden işgalci bir devletin ellerine bırakılamaz. Bunun adı kuzuyu vahşi bir kurda teslim etmek olur. Kudüs bizim göz bebeğimizdir. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Kudüs bizim için bir kırmızı çizgidir, bu böyle bilinsin\"

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın açıklamaları
 

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