- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KENDİ SANDIĞINDAN 188 OY ÇIKTI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu\'nda 3275 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erdoğan\'a sandıktan 188 oy çıkarken CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye 103 oy çıktı. Aynı sandıktan İYİ Parti adayı Meral Akşener\'e 23 oy, HDP adayı Selahattin Demirtaş\'a 9, SP adayı Temel Karamollaoğlu\'na 3, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek\'e ise 3 oy çıktı.
Kayıtlı 385 seçmenin olduğu sandıkta 331 kişi oy kullanıldı. Sandıktan 2 boş oy çıktı.