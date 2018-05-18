- ÇAVUŞOĞLU:  KUDÜS'ÜN TARİHİ STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİMİZİ HAYKIRACAĞIZ

İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Zirve sonundaki bildiride Kudüs\'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız\" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı öncesi düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı başladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oturum başkanı olarak yaptığı konuşmada, bu kadar kısa sürede Türkiye\'nin davetini kabul edip İstanbul\'a gelen katılımcılara teşekkür etti. \"ABD\'nin kararının yok hükmünde olduğunu kayda geçirmiştik\" diyen Çavuşoğlu, \"Ne var ki Trump yönetimi Kudüs konusunda umarsız, öngörüsüz, hak ve hukuk tanımaz tutumunu ısrarlı bir şekilde sürdürdü\" dedi. Çavuşoğlu, bu hafta başında Kudüs ve Filistin\'de yaşanan utanç verici hadiselerin bardağı taşıran son damla olduğunu kaydetti.

\"FİLİSTİN MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ\"

\"Vicdan sahibi hiç kimse bu utanç tablosuna sessiz kalamaz\" diyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Sadece İslam dünyasının değil, tüm insanlığın vicdanını kanatan bir yaraya merhem olmaya çalıştınız\" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, \"ABD yönetimi, uluslararası hukukun en temel ilkelerini ve uluslararası toplumun iradesini yok saymaktan vazgeçmedi. Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyarak büyük bir provokasyona imza attı. İsrail ise ABD\'nin bu fütursuz tutumundan da cesaret alarak masum Filistinlileri soğukkanlılıkla katletti. 60\'dan fazla kardeşimiz şehit oldu. Hepsine Allah\'tan rahmet diliyorum. Yaralanan binlerce Filistinliye de acil şifa dileklerimizi gönderiyorum. İsrail\'in insanlık suçuna, ümmet olarak birlik içinde en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olmalı, Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız. Aksi takdirde barış sürecinin yerleşik parametrelerinin aşındırılması ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını engelleyemeyiz\" şeklinde konuştu.

\"ABD\'NİN ADIMI ORTADOĞU BARIŞ SÜRECİNİN ZEMİNİNİ TAHRİP ETTİ\"

Zirve sonunda kabul edilecek bildiride, Filistin davası ve Kudüs\'ün İslam ümmeti için merkezi konumununun bir kez daha vurgulanacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, \"Bu kutsal şehrin tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız\" dedi. \"ABD\'nin adımı Ortadoğu barış sürecinin zeminini tahrip etti\" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, \"İsrail\'in işgal, şiddet ve zulüm politikalarının sona erme zamanı da çoktan gelmiştir. Katliamlardan sorumlu İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız\" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, \"Filistin\'de yaşanan vahşi katliamı bir kez daha lanetliyor, Filistinli kardeşlerimize kararlı desteğimizi sürdüreceğimizi vurguluyorum. Ramazan-ı Şerif\'in Müslüman alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.\" ifadelerini kullandı. Toplantıya Bangladeş, Burkina Faso, Kazakistan, Lübnan, Maldivler, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Komorlar, Libya, Azerbaycan, Mısır, Irak, İran ve Tacikistan olmak üzere 15 ülkenin dışişleri bakanları katıldı.

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-Çavuşoğlu\'nun konuşması



