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Deutsche Welle

++ Canlı Anlatım: ABD sandık başında ++

219 milyon Amerikalı 45’inci ABD Başkanı’nı belirlemek üzere sandık başına çağrıldı. Obama’nın halefi kim olacak: Demokratların adayı Hillary Clinton mı, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump mı?

09 Kasım 2016 02:47

Eşi benzeri görülmemiş sertlikte geçen bir seçim kampanyasının ardından ABD vatandaşları yeni başkanı seçmek üzere sandık başında. Demokrat Parti'nin adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un seçilmesi halinde Beyaz Saray'a ilk kez bir kadın çıkacak. Polemik yaratan açıklamaları ile seçim kampanyasına damgasını vuran Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ise siyasi tecrübesi bulunmayan bir isim. Seçimlerin ilk sonuçlarının Türkiye saati ile sabahın erken saatlerinde belli olması bekleniyor.

TSİ: 23:53 +++

ABD'de seçime katılım oranının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. New York'ta bulunan DW'nin ABD muhabirlerinden Oliver Sallet vatandaşların daha önce hiç bu denli uzun seçim kuyruklarına tanık olmadığını ifade etti. 2012 yılındaki seçimlerde seçime katılım oranı yüzde 54,8 olmuştu.

TSİ 23:40 +++

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim sonuçlarını tanımayabileceğini ifade etti. Trump ABD Fox kanalında yaptığı açıklamada, oy verme işlemlerinde usulsüzlükler olduğunu iddia ederek "gelişmelere bakıp öyle karar vereceğini" ifade etti. Bazı seçim bölgelerinde oy verme makinelerinin çalışmadığını iddia eden Trump, "çeşitli seçim merkezlerindeki oy verme makinelerinin, Cumhuriyetçilere verilen oyları Demokratlara verilmiş gibi gösterdiğine dair sorunlar olduğu yönünde haberler" aldıklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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